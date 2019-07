BASKET MERCATO

Fabrizio Ponciroli

MILANO - L'Olimpia di Ettore Messina prende sempre più forma. Il club biancorosso ha ufficializzato Michael Roll e Shelvin Mack. Per il primo, contratto biennale: «Vengo a Milano per dare tutto quello che posso per vincere. Non vedo l'ora di lavorare con coach Messina», le sue prime parole.

Notevole anche l'acquisto del 29enne play Shelvin Mack (biennale pure per lui), con più di 400 gare in Nba. Un elemento di grande esperienza che, per caratteristiche, pare perfetto per il gioco che ha in mente Messina. L'arrivo dell'ex, tra le altre, di Atlanta Hawks e Charlotte Hornets, di fatto, porta all'addio di Mike James. Il 2 ha ancora un anno di contratto con i biancorossi ma, a questo punto, pare decisamente fuori dal nuovo progetto dell'AX. La notizia di un possibile divorzio tra Mike James e l'Olimpia è stata commentata, via social network, da James Nunnally, compagno dello stesso ex Panathinaikos a Milano la scorsa stagione: «Dannazione, con tutto quello che ha fatto Mike per loro...».

