BASKET MERCATO

Fabrizio Ponciroli

MILANO - L'Olimpia non perde tempo. La decisione di affidarsi a Ettore Messina (contratto triennale) è la conferma dell'enorme ambizione del club biancorosso, deciso a tornare a dominare in Italia e, possibilmente, a brillare anche in Eurolega. In questi giorni, il neo coach valuterà il roster a disposizione, così da poter indicare alla società chi trattenere e chi, invece, liberare. Probabile l'arrivo di giocatori di livello internazionale. Iniziano già a girare le prime indiscrezioni di mercato. Si parla, con insistenza, di un possibile tentativo per strappare Gigio Datome al Fenerbahce. Per il ruolo di guardia, al fianco di Mike James, il nome caldo sarebbe quello di Brad Wanamaker, reduce dalla non eccelsa esperienza ai Boston Celtics.

C'è anche chi sogna l'arrivo, a Milano, del fuoriclasse Milos Teodosic. Il 32enne play, visto ai LA Clippers, è già stato allenato da e Messina ai tempi dell'avventura al Cska. Vedremo.

Giovedì 13 Giugno 2019, 05:01

