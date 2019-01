BASKET MERCATO

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Big Game James è a Milano. Oggi verrà presentato ufficialmente in sede. Un acquisto extralusso per l'Olimpia. James Nunnally, classe 1990, è stato preso (contratto biennale) per dare una grossa mano in Eurolega, competizione che conosce alla perfezione, avendola vinta, da protagonista, con la casacca del Fenerbahce (edizione 2016-17). Coach Pianigiani è conscio del valore del giocatore: «Ha un'età giusta, gli chiederemo di giocare in più ruoli. Al Fenerbahce ha dimostrato anche di saper difendere, oltre che attaccare».In effetti, l'ex Avellino e Fenerbahce, è in grado di ricoprire più ruoli. Sarà utilissimo per dare fiato a diversi titolari, in particolare a Micov, spremuto oltremodo in questa stagione. Nunnally ha scelto la maglia numero 21 e farà il suo esordio con la casacca biancorossa nell'insidiosa e decisiva trasferta di venerdì sul campo del Gran Canaria. Milano si aspetta molto da Big Game James, il nuovo fenomeno dell'Olimpia.(F.Pon.)