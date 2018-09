Basket, l'Olimpia punta al Triplete: «Pronti per una grande stagione»

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Pre-campionato terminato (sette vittorie, due sconfitte), ora si fa sul serio. Nel weekend, il via alla stagione 2018-19 con la Supercoppa italiana (Milano ha vinto la scorsa edizione, disputata a Forlì). Le Final Four si disputeranno, quest'anno, al PalaLeonessa di Brescia. Sabato le semifinali (Milano-Brescia e Torino-Trento), la finale è in programma domenica, alle 18.Il presidente dell'Olimpia Proli è consapevole dell'importanza di cominciare con il piede giusto e del fatto di essere i favoriti: «Siamo contentissimi di essere quelli da battere, viviamo questo come un privilegio. Crediamo di aver fatto una squadra competitiva, in Eurolega vogliamo acquisire un ruolo importante, per provare ad andare ai playoff. Mentre in Italia non abbiamo ancora vinto il Triplete e vogliamo farlo, seppur non in modo ossessivo», le sue parole alla presentazione dell'evento. Finalmente si parte.