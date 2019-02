Basket, l'Olimpia in Eurolega manda ko (87-83) il Maccabi

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Riscatto Olimpia. Dopo la figuraccia rimediata nelle Final Eight di Coppa Italia, l'AX riesce a superare, al Forum, il Maccabi (87-83 il finale), conquistando una vittoria fondamentale in ottica playoff di Eurolega. Grande prova di James (19 punti) e di un sontuoso Jerrells (16). Coach Pianigiani ritrova Tarczewski e Nedovic. Equilibrio nella prima frazione (47-47) con un grande Jerrells.

Alla ripresa, l'AX prova la fuga, stringendo un paio di vite a livello difensivo. Il Maccabi non molla e resta in scia. Si decide tutto nell'ultimo periodo. Squadre a braccetto sino ai minuti finali quando il solito James mette un paio di canestri d'autore che permettono ai biancorossi di mandare al tappeto l'ostico Maccabi. Sorride Pianigiani. Successo vitale e prova di grande carattere da parte dell'intera squadra. Grazie a questa vittoria, il record dei biancorossi è ora positivo (12-11).

