Basket Eurolega: stasera Baskonia-Olimpia

Massimo Sarti

Comincia l'ultima volata in Eurolega, con Milano che, vincendo stasera a Vitoria contro gli spagnoli del Baskonia (ore 19), potrebbe assicurarsi il pass aritmetico per i playoff con tre turni di anticipo. In caso contrario, l'Olimpia avrà a stretto giro a disposizione anche le partite di martedì a Belgrado contro la Stella Rossa e di giovedì prossimo ad Oaka contro il Panathinaikos. Tre trasferte di fila per le Scarpette Rosse: facciamo quattro con quella di domenica in campionato contro Venezia. Coach Ettore Messina si concentra sui viaggi di Eurolega: «Siamo al momento decisivo della stagione. Affrontiamo queste tre trasferte consecutive contro squadre che ci hanno battuto in casa. Dovremo essere molto precisi, umili, coesi per riportare a Milano i risultati che servono per raggiungere i playoff. Vitoria è una squadra eccellente, in forma, che gioca con grande disciplina secondo il costume del suo allenatore Ivanovic, quindi siamo consci della difficoltà dell'impegno».

Il Baskonia è reduce da sette successi negli ultimi otto incontri di Eurolega e non avrà il centro Jekiri. Milano dovrà rinunciare, oltre a Delaney, anche al lungo di coppa Evans, che si è procurato uno stiramento all'adduttore della coscia sinistra e ne avrà per almeno due settimane.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 05:01

