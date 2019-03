BASKET EUROLEGA

MILANO - Pokerissimo. L'Olimpia sbanca il campo del Khimki (90-88 il finale), conquistando un successo fondamentale per la corsa ai playoff in Eurolega di basket (13-11 l'attuale record dei biancorossi). Ben cinque giocatori in doppia cifra in casa AX. Decisiva una tripla di Micov (15 punti) nel finale. Nel primo tempo, dominio del Khimki con Shved che imperversa. La squadra di Pianigiani va anche a -14. A inizio ripresa, i padroni di casa tentano la fuga decisiva. Tarczewski tiene in scia i milanesi che, con un clamoroso parziale di 14-1, mettono la testa avanti.

Il duo Jerrells-Nunnally funziona alla perfezione. Il Khimki reagisce con orgoglio ma l'Olimpia con una pazzesca tripla di Micov evita la rimonta dei padroni di casa. Tutto nel giorno in cui Bertans saluta Milano per volare in Nba, ai New Orleans Pelicans. (Fabrizio Ponciroli)

