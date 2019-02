BASKET EUROLEGA

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Insidiosa trasferta per l'Olimpia che stasera (palla a due ore 21, diretta Eurosport Player) fa visita al Gran Canaria con l'obiettivo di portare a casa una vittoria che sarebbe vitale per continuare il sogno dei playoff di Eurolega: «Entriamo nelle ultime 10 partite europee, quindi siano in un rush finale che sarà lungo e importante, con una classifica fluida, tante posizioni simili e tutte le possibilità ancora aperte. Noi, come detto, non dobbiamo guardare a questo, però vogliamo continuare a competere fino in fondo e, quindi, giochiamo questa partita con grande desiderio di vincere», le parole di coach Pianigiani.Ancora out Nedovic e Tarczewski, tornano a disposizione Gudaitis, Cinciarini e James, quest'ultimo reduce dall'infortunio patito contro Bologna. Ci sarà anche l'esordio, con la casacca biancorossa, del neo acquisto Nunnally. L'Olimpia punta a tornare dalla Spagna con un successo. All'andata, successo (94-86) del Gran Canaria.