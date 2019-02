BASKET Alle 21 a Firenze la sfida dei quarti nelle Final Eight, Pianigiani carica i suoi

Fabrizio Ponciroli

MILANO - Attesa terminata, iniziano oggi, a Firenze, le Final Eight di Coppa Italia di basket. L'Olimpia scenderà in campo alle 21(diretta Eurosport 2 e Rai Sport) per i quarti di finale, contro la Virtus Bologna, già battuta in stagione per due volte. Recuperati Tarczewski e Nedovic, oltre agli acciaccati Cinciarini, Kuzminskas e Brooks. Coach Pianigiani non si fida delle V Nere: «Bologna è squadra di qualità e lo sta dimostrando in BCL (Champions League, ndr), che ha punti nelle mani. Le gare vinte in campionato contro di loro non ci danno riferimenti e poi sono state giocate in momenti diversi. Dovremo avere la tensione nervosa giusta ma anche la serenità per giocare come sappiamo fare. Serve equilibrio tra lo sforzo mentale richiesto da una partita ad eliminazione diretta e la tranquillità necessaria per portare in campo le cose che abbiamo fatto per tutta la stagione». Milano punta a conquistare la settima Coppa Italia.

