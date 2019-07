BASKET 3X3 ALLA DARSENA

MILANO - La Darsena sta per trasformarsi oggi in un villaggio dedicato al basket 3x3, dalle 16 sino almeno a mezzanotte. Ecco The Minals, l'evento finale della seconda edizione dell'Adidas Playground Milano League. Dopo le oltre 700 partite disputate in tutta la città tra sabato 15 e domenica 16 giugno, il playground allestito tra il mercato comunale e piazza XXIV Maggio eleggerà le migliori squadre nelle categorie Under 14, Under 16 e Senior maschile, Junior e Senior femminile.

Immancabile l'All Star Game tra i migliori Under 16 della kermesse, prima della due ore di presenza e di spettacolo assicurato (dalle 19 alle 21) della stella dell'Nba Jamal Murray, play dei Denver Nuggets. Spazio anche ad un match di basket in carrozzina con gli atleti della Briantea 84. Inoltre musica, street art e tanto altro. Conduttore d'eccezione Germano Lanzoni, volto de Il Milanese Imbruttito.(M.Sar.)

Giovedì 4 Luglio 2019, 05:01

