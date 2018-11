Base jumper saltano dalla gru: un ferito

Venerdì 16 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'adrenalina spinge nelle tempie, un respiro profondo per abbassare i battiti e via: un salto da 91 metri, nel buio, con un piccolo paracadute e una sola possibilità. Roba da intrepidi, da base jumper, quei matti che si lanciano da strutture o altezze naturali. Ovviamente in modo illegale, altrimenti che sfizio c'è? Nella notte tra mercoledì e ieri due di loro, un 32enne di Roma e un 33enne di Chieti, si sono buttati da una gru da cantiere all'interno della ditta Cmb - Città contemporanea, in via Daimler nell'area dell'ex Expo.Pochi minuti dopo mezzanotte e mezza si sono lanciati nel vuoto, un volo di alcuni secondi che per il 33enne è terminato senza intoppi. Il suo compagno, invece, al momento dell'atterraggio ha sbattuto la faccia contro un palo della luce. Un colpo duro che ha costretto i due a chiamare l'ambulanza, con cui sono arrivati anche i carabinieri del nucleo Radiomobile che li hanno denunciati per violazione di domicilio e getto pericoloso di cose.L'impatto non ha provocato traumi tali da rendere necessari interventi chirurgici: il base jumper è stato tenuto in osservazione per tutto il giorno e poi dimesso dal Policlinico. Non hanno fornito spiegazioni su come hanno fatto a entrare né come hanno scalato la struttura. Se non ci fosse stato l'incidente sarebbero spariti nel nulla così come erano arrivati e la loro imprsa sarebbe finita in qualche video caricato su Internet.Secondo la rivista specializzata Blinc Magazine, tra il 1981 e il 2017 sono morti 330 base jumper.(S.Gar.)riproduzione riservata ®