Barzellette e preghiere laiche

Teatro di parola e recital in ricordo di un grande artista per questo lunedì sui plachi.

Si comincia a Castellazzo di Bollate dove è ospite Ascanio Celestini (foto), affabuatore di talento, formidabile narratore. L'attore romano a Villa Arconati porta il suo Storie comiche ferroviarie. Considerato uno degli esponenti più importanti del nuovo teatro di narrazione, Celestini propone il nuovo spettacolo, che debutterà ufficialmente in autunno, tratto dal suo Barzellette (Einaudi) e dedicato alle storielle da sempre create in ogni luogo del mondo che sbeffeggiano luoghi comuni e potere. Nel monologo racconta di un ferroviere che colleziona barzellette.

Al Castello Sforzesco di Milano, invece, nell'ambito di Estate Sforzesca è la volta di Smisurata preghiera. Un viaggio attraverso l'opera di Fabrizio De André, e di conseguenza attraverso i temi a lui cari: gli ultimi, i diseredati, la guerra, la libertà, la giustizia sociale, il potere, la morte, l'amore, la terra. La spiritualità laica di un anarchico e anticlericale che ha sempre cercato le risposte nell'uomo. Di e con Stefano Orlandi accompagnato dalla sua band. (P.Pas.)

Lunedì 8 Luglio 2019, 05:01

