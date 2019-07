Barraud, l'ex rugbista ferito nella notte del Bataclan «Affascinato da San Siro»

MILANO - Aristide Barraud, ex rugbista ferito nella notte dell'attentato al Bataclan, è un super tifoso di calcio: «Sono stato in tanti stadi quando giocavo in Italia. Mi piace molto guardare le partite dal vivo. San Siro mi ha impressionato. Ora voglio andare a vedere la Juventus e godermi l'impianto bianconero. Spero di poter andare anche al San Paolo e vedere il Napoli di Ancelotti». L'ex rugbista ha una passione per un giocatore in particolare: «Sono cresciuto ammirando Zidane, giocatore fantastico che faceva cosa pazzesche in campo. Direi che oggi sono un fan di Matuidi, mi piace il suo modo di lottare in campo. Poi è anche francese».

Più difficile il rapporto con il rugby dopo quanto accaduto nel 2015: «Cerco di guardare meno gare possibili. Non mi informo molto, ho altri pensieri. In campo ci vado solo per allenare dei ragazzini, tutto qua. Comunque sarò presente ai prossimi Mondiali a settembre in Giappone».(F.Pon.)

