Barman colpito a bottigliate

È in ospedale con un brutto trauma facciale ma le sue condizioni non sono gravi e non avrà segni permanenti. Resterà a casa dal lavoro per un po' di giorni il barista di 27 anni che sabato notte è stato ferito nel tentativo di sedare una rissa tra alcuni clienti all'esterno del suo locale in via Alzaia Naviglio Pavese.Erano da poco passate le 2,30. Il barman era a fine turno quando si è accorto che in strada un gruppo di persone che alcuni minuti prima avevano bevuto nel suo locale hanno iniziato a discutere con violenza. Il 27enne pensava di riuscire a riportare la calma e invece è stato l'unico a subire le conseguenze della lite. Un avventore - ancora da identificare - gli ha spaccato una bottiglia di vetro sulla faccia. Solo a quel punto i due gruppi si sono separati, tutti compatti nella fuga prima dell'arrivo dei carabinieri del Radiomobile. Il barista è stato accompagnato al San Paolo in codice giallo, dove i medici lo hanno rassicurato sulla gravità delle sue condizioni. Gli investigatori stanno raccogliendo le immagini delle telecamere della zona, sono ottimisti di poter individuare qualcuno dei partecipanti al pestaggio.(S.Gar.)riproduzione riservata ®