Barista sfregiato nel raid omofobo, caccia al branco

Sono al lavoro sulle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona di Porta Venezia gli agenti della Digos che indagano sulla aggressione omofoba subita da un barista di 24 anni, ferito allo zigomo con una bottiglia rotta, nella notte tra venerdì e sabato scorso nei pressi di via Lazzaretto: sono stati necessari dieci punti di sutura per chiudere il taglio dal labbro all'occhio.

Stando alla ricostruzione della polizia, il giovane dipendente del bar Mono, celebre locale di via Lecco, ha finito il turno di lavoro intorno alle 2,30, poi si è fermato a bere con degli amici in via Lazzaretto. Prima è stato avvicinato da un gruppo di tre ragazzi, di circa 30 anni, ma i suoi conoscenti sono riusciti ad allontanarli. Un paio di ore dopo, intorno alle 5 del mattino, mentre il 24enne era con un amico australiano di 37 anni, gli aggressori sono tornati. Prima gli insulti omofobi, poi uno di loro ha rotto una bottiglia e ha colpito la vittima in pieno volto: la ferita è stata suturata al Fatebenefratelli con dieci punti.

Nel weekend del Pride c'è stata un'altra aggressione omofoba: l'Arcigay denuncia che due ragazzi sono stati insultati e poi pestati sabato sera in via Manzoni da un uomo. «Uno è uscito dall'ospedale con un trauma cranico e la faccia tumefatta, l'altro con la mano rotta in quattro punti» racconta l'associazione - ora faranno denuncia».

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Giugno 2021, 05:01

