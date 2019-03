Barella si avvicina e c'è pure Jovic

MILANO - Passi in avanti per Barella, in attacco tra Dzeko e Zapata si fa largo Jovic. Sotto traccia proseguono i pour parler di mercato dell'Inter in vista della prossima campagna-acquisti. E il giocatore più nominato, manco a dirlo, è il tuttocampista (mediano, mezzala e trequartista all'occorrenza) del Cagliari e della Nazionale Nicolò Barella, cerchiato in rosso da Marotta e Ausilio.

I contatti con l'entourage dell'azzurro e con il presidente dei sardi Giulini hanno prodotto, infatti, una doppia apertura pro-Inter, ma serve chiudere in tempi brevi per bruciare la concorrenza. Stesso discorso per Luka Jovic, giustiziere di Coppa di Handanovic e compagni, nel mirino di Barcellona e Bayern e sondato dalla Juventus. Per il bomber serbo classe '97 dell'Eintracht siamo su prezzi da top player (60 milioni la richiesta del club di Francoforte, con i bavaresi arrivati a quota 56). Ma abbordabili con Icardi (e Perisic) in uscita. Fermi restando Dzeko e Zapata, come prime scelte per il dopo Maurito e decisamente più praticabili rispetto a Jovic.(A.Agn.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA