Barella esalta Conte: «Ha trasformato l'Inter nella sua squadra ideale. E devo tutto a lui»

«L'anno scorso eravamo una squadra di Conte, quest'anno siamo la squadra perfetta del mister. Ed io mi sento più forte». Un maestro di calcio e un motivatore, come pochi al mondo, «perché con lui dobbiamo andare sempre a mille, senza rilassarci mai, anche in allenamento», e con «un solo obiettivo, la vittoria», sempre e comunque, anche quando non conta.

Ai microfoni di France Football, il soldato Nicolò Barella ha parlato a 360 gradi di Inter, partendo, ovviamente, dal generale Antonio Conte, l'artifex maximus del 19° scudetto del club «per organizzazione di gioco e grande mentalità - ha proseguito l'azzurro -. Conte ha le sue linee guida, è bravo in tutto, non solo mentalmente, ma anche per tattica. E ci ha dato un grande impulso, trasformando questo gruppo in una squadra vincente, la squadra perfetta di Conte, in un anno. Ora ridiamo e scherziamo, perché abbiamo vinto lo scudetto e non siamo nell'esercito, ma abbiamo ancora la vittoria di domenica (contro l'Udinese, ndr) come nostro obiettivo. Con il mister non c'è altra scelta».

E nessuna variazione al triplice tema di lavoro, sacrificio e risultati, prima di ogni cosa e in base ai meriti di campo. Ne sa qualcosa il 24enne di Cagliari, fortemente voluto dall'ex ct («Lui è stato il plus che mi ha spinto a venire all'Inter»), ma costretto a mesi di apprendistato l'anno scorso, «perché avevo bisogno di tempo per entrare nella sua mentalità - ha ammesso Barella - e giustamente giocava chi meritava di più. Quando non scendevo in campo, sapevo perché: non ero pronto. Conte, in questo, è molto diretto. Ora mi sento più forte».

Come Lukaku e Lautaro, «già forti l'anno scorso. In questa stagione hanno trovato più equilibrio e compreso meglio le caratteristiche dell'altro. C'è un'alchimia speciale», ha chiosato Barella. Il sardo non ci sarà contro l'Udinese, per un intervento al setto nasale effettuato lunedì. Ma non mancherà alla festa post-partita. «Abbiamo vinto lo scudetto, ma perché criticarci per il gioco? Dire che è preferibile il possesso palla lo capisco, ma perché tenerla quando puoi andare dritto in porta con Lauty, Romy e Hakimi?»

