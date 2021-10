Barella e Brozovic sono intoccabili ma sulla sinistra gli altri fanno flop

Alessio Agnelli

Barella, Brozovic, poi quattro personaggi in cerca d'autore per l'Inter di Simone Inzaghi. Da Calhanoglu a Vecino, da Vidal a Sensi. Se nei ruoli di regista arretrato e di mezzala destra, non sembrano esserci dubbi, ed alternative in rosa, alla doppia titolarità di Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, già imprescindibili (6 su 6 in A e 2 su 2 in Champions per entrambi), nel centrocampo dell'Inter di Inzaghi resta ancora un posto da assegnare: quello di mezzala sinistra alla Luis Alberto, da reti ed assist alla causa, perfetto per Christian Eriksen, il grande rimpianto del piacentino, meno per Hakan Calhanoglu, l'erede designato, scippato in fretta e furia al Milan, ma alle prese con i soliti problemi di continuità già evidenziati in rossonero. La partenza del turco è stata infatti all'insegna della quadratura del cerchio in mediana. Al debutto in campionato contro il Genoa, subito un assist da calcio d'angolo per il 2-0 di Skriniar, il gol del 3-0 e un altro annullato per fuorigioco millimetrico di Ivan Perisic. Poi i consueti alti e bassi nelle successive 7 (5 in A, 2 in Champions): 5 da titolare, con altrettante sostituzioni subite, una in panchina (contro il Bologna) dal 1° al 90° e una da subentrante (martedì a Kiev, contro lo Shakhtar). A conferma di un posto fisso sempre più in discussione per l'ex Milan. Ad insidiarlo in particolare Matias Vecino, che ne ha fatto le veci contro Bologna e Shakhtar, mettendo a referto una rete contro i felsinei. Ovviamente, con minore cambio di passo rispetto al turco, ma con più garra' in fase di non possesso, dote che latita in Calhanoglu. Più simile al turco, Stefano Sensi, preso in considerazione come mezzala/trequartista alla prima di campionato e poi uscito dai radar 2 turni dopo contro la Samp, per l'ennesimo infortunio (probabile rientro a fine ottobre). Sull'ex Sassuolo pesa una fragilità fisica ormai acclarata. La stessa con cui combatte da 2 stagioni a questa parte anche Arturo Vidal, l'ultimo in corsa e appena recuperato dopo un gol e un assist pronti, via. Quindi, tanti nomi e nessuna certezza per Simone Inzaghi, che nell'anticipo di domani col Sassuolo (alle 20.45, a Reggio Emilia, diretta tv DAZN/Sky, arbitro Pairetto) potrebbe insistere ancora sul Sultano, dopo il pit-stop di Kiev. In dubbio anche Edin Dzeko, incalzato da Correa. Per la società, invece, un rosso di 245,6 milioni a bilancio nell'esercizio 2020/21, come approvato ieri dal CDA. Alessio Agnelli



