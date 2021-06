Barella da blindare: lui il Capitan futuro per il dopo-Handa

Alessio Agnelli

Barella-Inter, prenotato il futuro con rinnovo e stipendio al raddoppio. Magari non alle cifre che gli avrebbero potuto garantire Bayern Monaco o Chelsea, Real o Atletico Madrid, ossia il ricco parterre di big continentali interessate alle prestazioni sportive del centrocampista della Nazionale. Ma, a Europeo concluso, Nicolò Barella e l'Inter rinnoveranno i voti, prolungando di un anno il contratto (con scadenza 30 giugno 2024) attualmente in essere e adeguandolo al nuovo status del 24enne di Cagliari nell'11 campione d'Italia.

L'obiettivo di Marotta & Ausilio è, infatti, chiudere la questione entro metà luglio, anche per evitare a Inzaghi possibili tormentoni, mediatici e di mercato, intorno al nome, gettonatissimo, dell'azzurro. Sul piatto, come da accordi pregressi in caso di prestazioni positive, un ingaggio al rialzo di 4-4,5 milioni di base fissa, più ricchi bonus, che potrebbero portare il totale degli emolumenti annui del classe '97 sardo a sfondare il tetto dei 5 milioni.

Ovvero il doppio, o quasi (2,5 milioni, più bonus per un ammontare complessivo di 3 a stagione), di quanto percepito attualmente da Barella in nerazzurro. E, da parte della società, uno sforzo importante in tempi di pandemia, a conferma della totale centralità di Capitan Futuro (a corredo della proposta di rinnovo anche la promessa della fascia dopo l'addio di Handanovic) nel nuovo progetto di Inzaghi.

Nella stessa posizione di Barella anche Lautaro Martinez, un altro da blindare in fretta. Il futuro in nerazzurro del Toro (seguito da Atletico, Real e Barça) è meno certo rispetto a quello del sardo. Ma, con Alejandro Camaño, Marotta & Ausilio hanno già avuto i primi pour parler, propedeutici al nuovo contratto (4,5 milioni a stagione, più bonus, dai 2,5 attuali) dell'argentino con l'Inter. Ma non solo.

Ancora un anno di Inter per D'Ambrosio (esercitata dalla società la clausola unilaterale di rinnovo) e Ranocchia (a 1 milione di ingaggio). Proposta di 12 mesi (a 2 più bonus dai 3,2 del 2020-21; ieri l'agente Busardò in sede) pure per Ashley Young, che potrebbe restare a sorpresa.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Giugno 2021, 05:01

