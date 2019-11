Barella & Brozovic: quantità e qualità al servizio di Conte

Alessio Agnelli

MILANO - Brozovic & Barella, quantità e qualità aspettando Sensi. In attesa del ritorno in campo dell'ex Sassuolo, imminente e fondamentale per alzare ulteriormente l'asticella e il tasso tecnico, Antonio Conte ha comunque di che rallegrarsi in mediana grazie a Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, la conferma e il nuovo che avanza di casa Inter, determinanti prima della sosta e in nazionale e da oggi di nuovo agli ordini dell'ex ct alla Pinetina.

Con Italia e Croazia hanno strappato il visto per Euro 2020 da protagonisti, il 22enne di Cagliari con largo anticipo e celebrando con un gol all'Armenia lo storico 10 (vittorie) su 10 degli azzurri di Mancini nella fase a gironi, il 27enne di Zagabria festeggiando compleanno e qualificazione nel 3-1 di sabato scorso alla Slovacchia di Skriniar, mostrando leadership e un controllo totale del centrocampo, come in nerazzurro. «Marcelo è molto importante per noi in termini di gioco. Ha una grande calma - ha sottolineato il ct croato Zlatko Dali - e una tecnica perfetta, che ci consente di uscire facilmente dal pressing avversario. Con Modric è l'uomo giusto per mantenere il controllo». E un punto fermo e insostituibile anche per Antonio Conte, che non vi ha mai rinunciato in serie A (12 gare su 12 da titolare e 1080 minuti giocati, come Handanovic e Skriniar) per indubbie doti tecniche, garra da vendere e spiccata attitudine al comando.

Anche la Lega di Serie A se n'è accorta e ieri pomeriggio lo ha voluto evidenziare, con simpatia e numeri a corredo. «Cosa hanno in comune la Serie A e Hollywood?», con annessa la definizione di regista e una foto di Brozovic. «Maggior numero di passaggi completati in stagione (890), il 90,7% di precisione in appoggio e non ha saltato un minuto». Della serie, diamogli l'Oscar, la risposta dell'Inter via Twitter. Da Leone d'Oro invece l'avvio di stagione di Nicolò Barella.

Partenza in sordina e prosieguo a farsi sentire a gran voce, con un 12 su 12 in serie A (9 presenze da titolare, 3 da subentrante), l'82,9% di passaggi riusciti e tanta qualità alla causa, compresi 2 e 4 assist tra campionato e Champions. Per completare il trio delle meraviglie, manca solo Stefano Sensi, in recupero ma in dubbio sia per Torino che per la trasferta di Champions con lo Slavia. Anche Gagliardini e Asamoah in bilico per sabato. Bastoni recuperato.

Mercoledì 20 Novembre 2019, 05:01

