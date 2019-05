Barcellona, via Valverde per la panchina blaugrana in corsa anche Max

Marco Zorzo

MILANO - Sfumato il Psg, Max Allegri potrebbe trovare un'altra panchina di prestigio (e che prestigio!), a pochi giorni di distanza dal suo addio alla Juve. Già, proprio quel Barcellona che sembraba lontano anni luce solo qualche settimana fa. A Valverde è stata fatale la sconfitta in fanale di Coppa del re (2-1 con il Valencia), dopo la cacciata in semifinale di Champions per mano del Liverpool.

A dire il vero, secondo il sondaggio di Marca, i tifosi blaugrana non vedrebbero di buon occhio l'arrivo di Allegri alla guida di Messi & C. Sta di fatto che il tecnico livornese, che non ha escluso un anno di stop sabbatico, potrebbe trovarsi avversario della Signora nella prossima Champions. La prima scelta dei tifosi catalani è caduta su Roberto Martinez, secondo Erik ten Hag, condottiero dell'Ajax, rivelazione dell'ultima Champions. Staremo a vedere.

marco.zorzo@leggo.it

Mercoledì 29 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA