Barcellona-Real, Clasico nel caos

Marco Zorzo

MILANO - La questione Catalogna condiziona anche il calcio. La Liga, infatti, preoccupata della situazione bollente a Barcellona e dintorni, ha inviato una richiesta ufficiale alla Federcalcio spagnola di far giocare Barcellona-Real in calendario sabato 26 al Bernabeu invece che al Camp Nou.

La preoccupazione nasce dal fatto che proprio quel giorno Barcellona sarà teatro di una grande manifestazione di protesta contro le sentenze di condanna ai leader separatisti.

La Federazione ha comunicato la richiesta ai club, e una decisione ufficiale è attesa per lunedì: in caso di sì, verranno invertiti i campi con il girone di ritorno. Ma al momento i club non ci stanno: il Real accetterebbe nel caso il rinvio ma non il cambio di sede, il Barça invece vuole giocare a tutti i costi in casa. E non ci pensa a fare un'inversione di campo. Morale della favola: Bernabeu? Vade retro...

Quella contro il Real Madrid per il Barcellona sarebbe infatti la prima partita al Camp Nou dopo la condanna di nove indipendentisti catalani e quindi in occasione di questo incontro si temono possibili scontri. I blancos, come noto, hanno sempre rappresentato infatti la monarchia spagnola.

Per questo motivo, la Liga sta valutando di spostare il Clasico del 26 al Bernabeu e di far disputare poi quello del prossimo 1 marzo al Camp Nou. Ma il Barça ha ribatito il suo no.

marco.zorzo@leggo.it

Giovedì 17 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA