Barcellona, 120 milioni per prendere Griezmann

Massimo Sarti

MILANO Il matrimonio tra il Barcellona e Antoine Griezmann e ormai solo questione di giorni. Se ne parla da mesi e sta per essere finalmente celebrato. Con l'inizio di luglio la clausola rescissoria del contratto che lega all'Atletico Madrid Le Petit Diable campione del Mondo con la Francia nel 2018 (con quattro reti in Russia, di cui una nella finale contro la Croazia) è scesa da 200 a 120 milioni di euro, di cui il 20% andrà alla Real Sociedad, precedente club del 28enne folletto di Mâcon. Cifra che sarà sborsata dal club blaugrana, che poi coprirà d'oro anche lo stesso attaccante, con un contratto quinquennale a 17 milioni di euro a stagione. Giovedì prossimo, 11 luglio, la possibile presentazione in grande stile.

Nelle cinque stagioni con i Colchoneros, Griezmann ha segnato 133 gol in 257 partite ufficiali. Andrà ora ad unirsi nel Barça a Leo Messi e Luis Suarez. Ma anche a Neymar? Sarebbe un attacco illegale. In Catalogna sono ottimisti per un clamoroso ritorno, anche se il padre-agente del brasiliano (attualmente infortunato e costretto a saltare la Copa America) ha smentito le voci circolate nelle scorse ore di un suo imminente viaggio a Barcellona per trattare. Il Paris Saint-Germain non lascerebbe comunque partire la propria stella verdeoro per meno di 200 milioni di euro. Futuro lontano dal Camp Nou (soprattutto se Neymar dovesse rientrare alla base) per i vari Coutinho, Malcom e Dembélé.

Mercoledì 3 Luglio 2019, 05:01

