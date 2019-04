Barça-United è da sballo: i Red Devils cercano l'impresa

Massimo Sarti

MILANO- Ole Gunnar Solskjaer torna al Camp Nou di Barcellona, dove divenne un eroe per sempre per la tifoseria del Manchester United, completando la rimonta sul Bayern Monaco (iniziata da Sheringham) con un gol oltre il 90' e regalando ai Red Devils la Champions League.

A proposito di ribaltoni, il tecnico norvegese, chiamato a sostituire José Mourinho, è reduce da quello degli ottavi in casa del Paris Saint-Germain, con vittoria 3-1 dopo lo 0-2 di Old Trafford. Dove è arrivato anche mercoledì scorso uno 0-1 contro il Barça, a causa di un'autorete di Shaw (stasera assente per squalifica). Altra impresa in Catalogna quasi 20 anni dopo? «Avremo di fronte uno dei migliori Barcellona degli ultimi anni, ma che soffre quando non può giocare la palla. Servirà comunque uno sforzo colossale», ha dichiarato alla vigilia Solskjaer, che potrebbe avvalersi dell'ex Alexis Sanchez. «È guarito e conosce bene il campo».

I blaugrana in Champions non perdono in casa da 30 partite e cinque anni e mezzo. Ma mister Ernesto Valverde non si fida: «Ricordiamoci di quanto lo United ha fatto contro il Psg e teniamo alta la concentrazione. Dovremo saper condurre la partita sul nostro terreno». Ovvero quello dei guizzi di Messi, Suarez e Coutinho. Chi passerà il turno affronterà in semifinale la vincente dell'incrocio tra Porto e Liverpool, con i Reds che domani al Do Dragao vorranno difendere il 2-0 conquistato settimana scorsa ad Anfield, partendo nettamente favoriti. Apertissimo invece il derby inglese tra Manchester City e Tottenham: 1-0 all'anndata a favore degli Spurs, che però non avranno Kane. La superpotenza di Pep Guardiola cerca la zampata, magari per ritrovarsi poi contro Max Allegri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA