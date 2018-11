Barça, Messi convocato ma parte dalla panchina

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Una faticaccia, il 3-2 conquistato nella capitale, sabato, contro il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid. Il Barcellona era sotto 2-1 fino all'87', poi Dembélé e Suarez (che aveva già segnato il primo gol) firmano una preziosa e pesante vittoria, che consente ai blaugrana di restare in vetta alla Liga con 24 punti, a +4 sulla (strana) coppia formata dall'Atletico del Cholo Simeone e dall'Alaves.Fatta questa (doverosa) premessa, la notizia di ieri riguarda la convocazione di Leo Messi per la trasferta di Champions domani a Milano contro l'Inter. E oggi sbarcherà con i compagni all'ombra del Duomo. Sì, Valverde ha deciso di inserire la Pulce nella lista dei convocati contro i nerazzurri. Anche perché la sfida di San Siro è decisiva per la qualificazione agli ottavi. E i blaugrana hanno intenzione di affrontarla pure con l'apporto del fuoriclasse argentino. Che si era infortunato al radio del gomito destro nella gara contro il Siviglia in Liga lo scosro 20 ottobre: costretto a saltare sia la gara di andata contro l'Inter al Camp Nou che il Clasico contro il Real Madrid. Sfide che il Barça ha fatto sue senza tanti problemi: 2-0 a Icardi & C. e 5-1 nella gara più importante delle Liga.Messi avrebbe voluto esserci già l'altro ieri contro il Rayo Vallecano, però Valverde è stato chiaro: meglio aspettare che correre rischi inutili. Intendiamoci, domani sera Leo quasi certamente partirà dalla panchina. Per il Barça il passaggio agli ottavi di Champions è (quasi) una formalità.E con un risultato positivo a San Siro, il passaporto per il turno successivo sarebbe praticamente timbrato. Staremo a vedere cosa sceglierà Valverde per domani.riproduzione riservata ®