Barberis: «Dialogo e più forze dell'ordine»

Filippo Barberis, capogruppo Pd, cosa risponde ai residenti arrabbiati?

«Ascoltiamo le esigenze di tutti. Ora dobbiamo trovare un punto di equilibrio: no alla movida selvaggia, ma no anche ad una città che chiude i battenti alle 21, con una popolazione studentesca in crescita, a oggi di 200mila persone. Ragioniamo insieme. Passare alle vie legali non è un modo per trovare soluzioni».

Quali azioni pensate?

«Stiamo sperimentando alcune strategie, come ad esempio in via Lecco dove è in corso un dialogo con i locali affinché provvedano a contenere l'esuberanza dei clienti con gli addetti alla security. Il dialogo con gli esercizi è aperto anche al Ticinese e Colonne di San Lorenzo»

Altre iniziative?

«Stiamo ragionando per responsabilizzare i locali e vogliamo potenziare i presidi di forze di polizia e vigili».(S.Rom.)

Venerdì 22 Novembre 2019, 05:01

