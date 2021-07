Banti & Tita: a vele spiegate verso la vittoria olimpica?

Se il canottaggio sta dando grandi soddisfazioni, l'Italia a Tokyo 2020 sogna anche nella vela. Nel quinto giorno di regate a Enoshima ancora protagonisti gli azzurri, che sono in odore di medaglia. Nel Nacra 17, le speranze sono tutte riposte in Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti, saldamente primi nella classifica generale a metà gara. Solo 3 i punti di vantaggio sugli inglesi John Gimson e Anna Burnett e 11 sui tedeschi Paul Kohloff e Alica Stuhlemmer, con i due che nella prima prova mista hanno anche avuto una leggera collisione in un incrocio con la barca americana, con conseguente penalità e secondo posto in rimonta.

I due torneranno in gara domani e domenica per le ultime 6 prove che determineranno la classifica prima della Medal Race, in programma martedì 3 agosto. Nel Windsurf RS:X maschile, in corsa per il podio Mattia Camboni, ora al terzo posto. Sfuma invece, nel Windsurf femminile, il sogno di una medaglia per Marta Maggetti, quarta e matematicamente fuori dalla zona podio.(D.Pet.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Luglio 2021, 05:01

