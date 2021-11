Bandiere a mezz'asta del Comune e Palazzo della Regione illuminato di arancione. Sono alcune tra le iniziative per celebrare la Giornata contro la violenza alle donne del 25 novembre. Diana De Marchi, presidente della commissione Pari opportunità del Comune, ha annunciato che «il 25 novembre come Comune avremo la bandiera a mezz'asta in segno di lutto. E prima dell'inizio del consiglio inoltre leggeremo il nome delle 103 donne vittime di femminicidio del 2021». La Regione illumina di arancione il 31 e 39esimo piano di Palazzo Lombardia da ieri fino al 28 novembre. Oggi in consiglio regionale l'assessore alla Famiglia Alessandra Locatelli illustra le politiche contro la violenza. E nella seduta i consiglieri indosseranno una maglietta che richiama la campagna internazionale Orange the World.



Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Novembre 2021, 05:01

