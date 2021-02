Bambino investito sulle strisce da un suv

Forse la pioggia, una distrazione, questione di attimi. E si è consumato il dramma. Alle 8.10 un suv ha investito un bambino di 7 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali in via Carlo Dolci, quasi all'angolo con piazza Monte Falterona, a pochi metri dalla fermata metrò 5 Segesta.

Il mezzo ha centrato il bimbo che è stato sbalzato di un paio di metri riportando un trauma toracico-addominale. Immediato il soccorso del 118, e anche del conducente del mezzo che si è subito fermato. Nonostante la gravità delle ferite il piccolo non ha mai perso conoscenza ed è stato trasportato d'urgenza al Niguarda, dove è arrivato al pronto soccorso in condizioni serie. Poco dopo i medici hanno ridimensionato il suo quadro clinico e rassicurato i genitori avvertendoli che era scongiurato il pericolo di vita.

I vigili hanno lavorato tutta la mattina per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento.

Il bambino stava attraversando per raggiungere la vicina scuola elementare. In quel punto non c'è il semaforo e si è affidato alle strisce pedonali, forse attraversando d'impeto. Allo stesso tempo il conducente del suv ha spiegato ai vigili di essersi trovato davanti il ragazzino all'improvviso e di non aver fatto in tempo a frenare sull'asfalto bagnato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Febbraio 2021, 05:01

