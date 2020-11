Bambini, vaccini in metrò

Giovanni Migone

In mezzo alle polemiche su ritardi e gare last-minute, il tema dei vaccini antinfluenzali trova finalmente un punto fermo. A metterlo è la Fondazione Buzzi, in collaborazione con l'Asst Fatebenefratelli-Sacco. Ieri pomeriggio ha infatti aperto il nuovo ambulatorio vaccinale per bambini all'interno del mezzanino della fermata della metropolitana lilla Gerusalemme. Qui, previa prenotazione sul portale regionale, possono accedere i bambini dai 2 ai 6 anni, per i quali la prestazione è gratuita e ai quali il vaccino viene somministrato come spray nasale.

Ogni ora dovrebbero fare il pieno di anticorpi 8 bambini, per un totale di 40 ogni pomeriggio, quindi circa un migliaio in un mese. Un progetto pilota, spiega Stefano Simontacchi, presidente della Fondazione Buzzi, che durerà fino al 18 dicembre (lun-ven, 14.30-17.30) e a cui potrebbero far seguito ulteriori ambulatori in altre stazioni della metro. «L'obiettivo racconta è quello di avvicinare la cultura della cura pediatrica e renderla più agevole con tanti ambulatori sparsi per Milano e più accessibili. Troppo pochi bambini sono curati in ospedali pediatrici e questo a danno dei bambini stessi: l'80% dei bambini viene operato in strutture non pediatriche». A lavorare nelle due postazioni dell'ambulatorio saranno gli specializzandi della Statale, affiancati da personale infermieristico. Gian Vincenzo Zuccotti, direttore responsabile di Pediatria al Buzzi e professore della Statale, ricorda come «solitamente la vaccinazione antinfluenzale fosse riservata a bambini con patologie croniche, quindi in numero contenuto. Ora, soltanto sull'area metropolitana di Milano, parliamo di 140mila bambini tra i 2 e i 6 anni. Avessimo avuto tre settimane anziché due, poteva sicuramente aiutarci» ha aggiunto, in merito ai ritardi nelle consegne dei vaccini.

E dopo il 18 dicembre? «L'ambulatorio resterà aperto e stiamo già parlando con Atm per creare altri punti e magari fare delle campagne: una volta le vaccinazioni, un'altra potrebbero essere le visite oculistiche o l'otorinolaringoiatria» ha spiegato Simontacchi.



