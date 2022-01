Balotelli, ancora tu: convocato da Mancini per la tre giorni azzurra a Coverciano

Marco Zorzo

Della serie: ancora tu. Oppure: a volte ritornano... Parafrasando una delle canzoni più famose di Lucio Battisti, ma anche il titolo del film uscito oltre 30 anni fa, ecco il ritorno (annunciato) di Mario Balotelli in Nazionale. Detto, fatto il ct Roberto Mancini lo ha inserito nella lista dei 35 convocati per lo stage di tre giorni a Coverciano, in programma da domani a venerdì.

L'Italia si giocherà nei playoff l'accesso al Mondiale in Qatar: il 24 marzo semifinale contro la Macedonia del Nord (a Palermo), eventuale finale il 29 marzo opposta alla vincente tra Portogallo e Turchia. Insomma, gli azzurri campioni d'Europa se la dovranno vedere con CR7 o Calhanoglu (in trasferta, tra l'altro). Per questa tre giorni nel quartier generale azzurro, sono stati chiamati oltre a Balotelli, pure le new entry di Joao Pedro, Luiz Felipe e Frattesi.

Questa la lista completa. Portieri: Carnesecchi (Cremonese), Cragno (Cagliari), Meret (Napoli), Sirigu (Genoa). Difensori: Bastoni (Inter), Biraghi (Fiorentina), Calabria (Milan), Chiellini (Juventus), De Sciglio (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Florenzi (Milan), Luiz Felipe (Lazio), Mancini (Roma), L. Pellegrini (Juventus), Scalvini (Atalanta), Toloi (Atalanta). Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Fagioli (Cremonese), Frattesi (Sassuolo), Locatelli (Juventus), Pessina (Atalanta), Ricci (Empoli), Sensi (Inter), Tonali (Milan). Attaccanti: Balotelli (Adana Demirspor), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Juventus), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Joao Pedro (Cagliari), Raspadori (Sassuolo), Scamacca (Sassuolo), Zaccagni (Lazio), Zaniolo (Roma).

Inoltre la Federazione fa sapere che «nelle prossime ore potrebbero aggiungersi all'elenco i calciatori del gruppo azzurro attualmente infortunati. Per quanto riguarda Balo, il 7 settembre 2018 contro la Polonia è stata la sua ultima presenza con la maglia dell'Italia. In azzurro Mario (che in Turchia è tornato sulla cresta dell'onda grazie a Montella) ha collezionato 36 presenze e 14 reti (l'ultima in amichevole a giugno 2018 contro l'Arabia Saudita). Un gol solo dietro Ciro Immobile e meglio del Gallo Belotti (a quota 12).

Quindi ecco un'altra occasione per l'ex di Inter e Milan, che al City ha vinto una Premier con Mancini allenatore. Ma la domanda giunge spontanea: ok il ritorno di Balotelli, ma il calcio italiano non è più in grado di produrre attaccanti degni della Nazionale campione d'Europa, costretta quattro anni dopo alla roulette russa dei playoff per andare al Mondiale? Sigh...

