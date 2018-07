Balo senza pace: dal Nizza al Marsiglia è confusione totale

Venerdì 13 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - Mario Balotelli è ancora in sospeso tra il Nizza, dove non vuole più giocare, e il Marsiglia, dove spera di approdare. Eppure, in questa vicenda che si svolge tutta in 200 chilometri affacciati sul Mar Mediterraneo, si sono già arrabbiati in molti. A cominciare dal nuovo allenatore del Nizza Patrick Vieira, che a inizio mese aveva stigmatizzato l'assenza di SuperMario al raduno. Adesso l'inquietudine è del capitano del Marsiglia Dimitri Payet che, secondo RMCInfo, mal digerirebbe l'arrivo di Balotelli a uno stipendio (si parla di almeno 600mila euro netti al mese) superiore al suo, tanto da lasciar presagire addirittura un addio alla compagine di Rudi Garcia. Intanto si continua a trattare: tra Nizza e Marsiglia ballerebbero 2 milioni, tra i 10 della richiesta e gli 8 dell'offerta. (M.Sar.)