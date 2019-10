Balo ritrova chi l'ha lanciato Corini stasera rischiatutto: se perde c'è Prandelli in pole

Marco Zorzo

MILANO - L'ultima Balotellata? Quella a Marassi, sabato scorso, al termine della sfida persa dal Brescia col Genoa di Thiago Motta (3-1). Partita in cui Mario Balotelli in cui si è mostrato nervoso, anzi nervosissimo, per tutto il tempo passato in campo. E nel momento in cui la sua partita finiva, Balotelli, è finito nei guai per aver distrutto la macchina fotografica di Massimo Lovati, che segue sempre il Genoa. La denuncia arriva dal fotografo in persona, che accusa Balo di aver colpito la macchina fotografica «facendola volare per alcuni metri» in un momento «di rabbia post-sostituzione». E ancora, il fotografo aggiunge: «Ho già avvertito i dirigenti del Brescia, farò valutare i danni e poi vedrò il da farsi. Non è ammissibile che accada una cosa del genere».

Per quanto riguarda la sfida di stasera al Rigamonti, Mario ritrova l'Inter che l'ha lanciato in serie A. E alla quale non ha mai segnato, quando al Milan ha affrontato i cugini nerazzurri nei derby: solo un assist pwer El Shaarawy nella prima sfida da avversario all'Inter, rientrato in Italia dalla Premier. Satsera sarà la volta buona per far gol ai nerazzurri? Se lo augura soprattutto Corini. La sua panchina è a rischio in caso di ko. In pole al suo posto Cesare Prandelli, ex ct azzurro. Il turno infrasettimanale di oggi inizia all 19, con la sfida del Tardini Parma-Verona.

Martedì 29 Ottobre 2019, 05:01

