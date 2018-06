Balo a un passo dal Marsiglia Gonzalez, derby Sassuolo-Bologna

Lunedì 18 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fabrizio PonciroliMILANO - Roma al centro del mercato. Il Real insiste per Alisson. Ci sarebbe ancora una netta distanza tra domanda e offerta. I blancos non vorrebbero andare oltre ai 60 milioni, i giallorossi ne vorrebbero almeno 75. La trattativa è nel vivo. Dovesse partire Alisson, attenzione a Courtois del Chelsea (il sogno di Monchi).Assediata la Fiorentina che, già impegnata a trattenere Chiesa, avrebbe rifiutato 35 milioni di euro, proposti dall'Atletico Madrid, per Milenkovic. Sassuolo che potrebbe perdere Acerbi (Lazio). Intanto il Genoa tratta con l'Antalyasport per Sandro (lo scorso anno al Benevento).Invece si profila un derby emiliano Sassuolo-Bologna per il talento argentino Gonzalez dell'Argentinos Juniors. La Spal è vicinissima a Valdifiori (Torino). Infine, difficile il ritorno di Balotelli in Italia. Super Mario pare a un passo dal Marsiglia: «Mario può sicuramente integrarsi alla perfezione nella mentalità dell'OM», le parole del suo agente Raiola. E quando parla Mino ogni frase può essere un indizio utile per capire il destino di un suo assistito, in questo caso quallo di Balo.