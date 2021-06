Balla, Boccioni, De Chirico i capolavori privati svelati

Capolavori privati svelati al pubblico per la prima volta. Da domani e fino al 1° agosto, al Museo della Permanente apre XX. Il Grande 900 Italiano, selezione di artisti tra cui Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Agostino Bonalumi, Enrico Castellani, Giorgio de Chirico, Fortunato Depero, Lucio Fontana, Piero Manzoni, Achille Perilli. In mostra, dipinti e sculture di autori fondamentali del 900 italiano del futurista, metafisica, spazialismo, astrattismo, arte povera e informale. Sempre domani al primo piano Permanente I Capolavori delle Collezioni Private, questa volta con artisti del 500/700 tra cui Caravaggio, Tiziano, Artemisia Gentileschi, Canaletto, sempre dal collezionismo privato. Le due mostre sono prodotte e curate da Dart (Dynamic Art Museum).

Via Turati, 34. Orario 10-19; sab e dom 11-19 Biglietto 10 euro. (P.Pas.)

