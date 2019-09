Balene 2.0 all'Acquario

Una balena volante fluttua nel cielo. Per poterla basta fare un salto all'Acquario Civico e scaricare l'apposita app della realtà aumentata. Poi, per magia, la balena appare mentre nuota nell'aria. Uno spettacolo imperdibile per bambini e ragazzi. Èla mostra interattiva «Digital Whales» che permette di scoprire il meraviglioso mondo dei cetacei in modo unico e fantastico. Niente animali nelle vasche, ma un'esperienza multimediale da lasciare a bocca aperta. Le creature 2.0, che nessun acquario potrebbe accogliere, si mostrano a grandezza naturale. Come se fossero vive, da poter toccare con la mano, soltanto grazie alla realtà aumentata. E per ricordare l'avventura è anche possibile scattare foto con questi maestosi e bellissimi animali. Non solo: l'Acquario organizza attività curiose e giochi per far conoscere le loro abitudini.

Acquario Civico di viale Gadio 2, fino al 30 settembre 2020. , da martedì a domenica, orari 9-17.30. Info 02804487. baleneamilano.com. (S.Rom.)

Venerdì 27 Settembre 2019, 05:01

