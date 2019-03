Bakayoko infallibile Romagnoli in serata no

DONNARUMMA 5

A mandare all'Inferno il Milan non è solo lui, ma quella mancata uscita dalla sua area piccola, proprietà sua e di nessun altro

CALABRIA 5

A destra come a sinistra sono spine e dolori. Ivan Perisic non lo perdona.

MUSACCHIO 5,5

Il MuRo cade nella notte sbagliata. Nessun dramma, nessuna tragedia, ma si torna dietro in classifica.

ROMAGNOLI 4,5

Capitan senza fortuna: prima si perde Vecino, poi De Vrij. Zero a due e tanti saluti alla muraglia rossonera

RODRIGUEZ 5

Dalla sua parte si perde il derby. E' il punto debole di un Milan questa volta senza fortuna (13' st Cutrone 4,5: Tanto fumo e poco arrosto)

KESSIE 5

S'insabbia nella palude tattica costruita dal generale Spalletti. Questa volta nemmeno il fisico lo può salvare Titanic rossonero (24' Conti 5: Con lui il Milan spinge sull'acceleratore. Ma va a sbattere contro un muro)

BAKAYOKO 6,5

Non gli resta che moltiplicare i pani e i pesci poi in questo Milan è riuscito a fare di tutto.

PAQUETA' 6,5

Il primo a provarci e pure il secondo. Corre tanto, cade spesso, si rialza sempre, dribbla, colpo di tacco e tiro. Sempre pronto, sempre in partita. Ma da solo non può salvare il Diavolo dall'Inferno (1' st Castillejo 5: Sul più bello atterra Politano. Basterebbe quello per rimpatriarlo con un volo diretto in Spagna e dimenticare)

SUSO 4,5

E' come come se non fosse mai sceso in campo per giocare la partita dell'anno Champions. E non è la prima volta che succede. L'ultimo assist risale a novembre, l'ultimo gol a fine gennaio. Male, anzi malissimo.

PIATEK 4,5

Nessun colpo di pistola, nemmeno uno a salve. E senza i suoi gol il Milan non vince, torna quarto, dietro l'Inter come ai tempi di Gonzalo Higuain

CALHANOGLU 6

Ci mette cuore e anima per non perdere il derby. Ma ci vuole altro per vincere una partita come il derby

GATTUSO 6

Esce sconfitto perché nel primo tempo tatticamente non ci capisce nulla. Prova a rimediare nella ripresa. Non ci riesce perchè Suso decide di non giocare, perché Piatek non segna e perché la sua difesa, la miglior arma del suo Milan ne prende tre.

