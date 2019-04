«Bakayoko e Kessie da squalifica»

Massimo Sarti

MILANO - Il presidente federale Gabriele Gravina sta con il Sottosegretario con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti. Ieri ne ha ripreso parole e concetti: «Quanto accaduto a San Siro è un gesto irriguardoso e indegno, che va punito, denunciato e valutato secondo le violazioni delle norme, dei principi etici e morali all'interno del nostro mondo». Questo il commento del numero uno del calcio italiano, a Gr Parlamento, rispetto al caso dei milanisti Bakayoko e Kessie, che sabato sera avevano esibito a San Siro la maglia di Acerbi davanti alla Curva Sud rossonera dopo la vittoria in Milan-Lazio.

Oggi ci saranno le decisioni del giudice sportivo, che dovrà affrontare la richiesta di prova tv proveniente dalla Procura Figc, utilizzabile dovesse essere rinvenuto un comportamento gravemente antisportivo nel gesto dei due centrocampisti del Diavolo. Sul tavolo di Gerardo Mastrandrea potrebbe arrivare anche la relazione di qualche collaboratore della stessa Procura, presente sul prato del Meazza. Dalle sensazioni della vigilia, Kessie e Bakayoko, più che una squalifica (facile, nel caso, pensare ad un ricorso del Milan), rischiano un'ammenda.

Il club rossonero non ha replicato alle parole di Gravina, ma ha fatto trapelare «sorpresa» e timore che «si stiano ingigantendo i toni» per una scivolata dei due giocatori da «stigmatizzare», ma non tale da giustificare un'eccessiva enfasi.

Ha parlato di «gesto da stigmatizzare» anche il capo del Coni Giovanni Malagò, che ha lodato (lo aveva fatto anche Gravina) mister Rino Gattuso, per l'immediato invito fatto ai due giocatori a scusarsi. Sollecitazione raccolta anche con la telefonata di domenica di Bakayoko ad Acerbi, che già in precedenza aveva voluto chiudere la vicenda senza ulteriori polemiche.

