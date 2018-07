Bagno di folla a Dimaro per il Napoli di Ancelotti

Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Massimo SartiMILANO - Cristiano Ronaldo alla Juventus? Il Napoli, intanto, risponde con il boato dei tifosi per la squadra partenopea e per Carlo Ancelotti, all'arrivo nel ritiro di Dimaro. Ieri primo allenamento in azzurro per l'ex allenatore del Real Madrid (e di CR7), che oggi parlerà in conferenza stampa. Intanto resta sempre nel limbo il suo predecessore Maurizio Sarri. Solo quando potrà sedersi sulla panchina del Chelsea potranno sbloccarsi trattative importanti sull'asse Londra-Italia, con i Blues interessati a Gonzalo Higuain, Daniele Rugani (che sembra il più vicino al Chelsea) e Jorginho.CR7 arriva alla Juve e la Roma presenta uno dei suoi dieci acquisti, Bryan Cristante, proveniente dall'Atalanta. Al suo fianco l'onnipresente ds Monchi: «Scudetto? Non è utopia parlarne. Ma è veramente difficile. Negli ultimi sette anni ha vinto la stessa squadra». Che, per inciso, si è rinforzata con un certo Ronaldo. «Chiesa? Mi è sempre piaciuto, ma non ci sono possibilità», aggiunge l'uomo mercato giallorosso.La Lazio invece si raduna oggi. Visite mediche per Francesco Acerbi, che affronterà CR7 con la maglia biancoceleste. L'ex Sassuolo ha voluto fortemente il trasferimento nella Capitale «e Simone Inzaghi ha influito molto nella mia scelta. Adesso devo dimostrare ancora di essere ad alto livello».Due prossimi arrivi alla Sampdoria, entrambi dal Brasile: il portiere Jandrei dalla Chapecoense e il terzino sinistro Junior Tavares dal San Paolo. C'è per Duvan Zapata l'offerta dei cinesi dello Jiangsu Suning, mentre è ufficiale il passaggio di Lucas Torreira all'Arsenal.