Bagnaia è Mondiale in Moto2, nel 2019 con Rossi

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Daniele PetroselliROMA - Arriva da Chivasso il nuovo talento del motociclismo italiano. Francesco Bagnaia, con il terzo posto a Sepang (Malesia), si è laureato campione del mondo della Moto2. Classe '97, il prossimo anno correrà con il team Pramac con la Ducati in MotoGP accanto al suo mentore Valentino Rossi, che lo ha voluto fortemente prima nella sua Academy nel 2014 e poi nello Sky Racing Team VR46. E i numeri non mentono: 8 vittorie, 12 podi, una costanza impressionante ma anche carattere, quello che ci vuole per emergere.E lo stesso Dottore teme il confronto il prossimo anno: «E' stato eccezionale quest'anno, meglio di così era impossibile. Mi ha impressionato da subito, fin dal primo anno in Moto2. È uno che fa tutto quello che va fatto, sempre. In MotoGP? Ho paura che vada subito fortissimo, sono già preoccupato».Rossi che invece, nel giorno del primo successo proprio in Moto2 del fratellastro Luca Marini (altro talento di casa), ha mancato di chiudere la giornata perfetta: gara dominata fin dalla partenza, Marquez lasciato dietro ma a 4 giri dal termine la scivolata che gli è costato il ritorno alla vittoria che ormai manca da Assen 2017, lasciando strada proprio al campione del mondo, che ha chiuso davanti a Rins e Zarco.