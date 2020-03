Baggio, l'ospedale anti virus

Giovanni Migone

I primi dovrebbero cominciare ad arrivare oggi. Sono i pazienti contagiati dal Coronavirus che varcheranno la soglia dell'ex Ospedale Militare di Baggio, all'interno della Caserma Annibaldi. Una quarantina di posti letto in camere da quattro e da tre letti, destinate ai pazienti dimessi dagli ospedali perché guariti a livello sintomatico, ma con un tampone che risulta ancora positivo. Un luogo dunque dove attendere in isolamento la negativizzazione dell'esame. Quella di Baggio è la prima delle tre strutture previste da governo e Regione Lombardia per accogliere pazienti di Coronavirus con questo profilo specifico. Dopo di questa struttura, potrebbe toccare a quella di Linate e a quella di Piacenza.

L'obiettivo dichiarato è anche quello di liberare posti nei reparti di terapia intensiva degli ospedali lombardi, come ha spiegato ieri in conferenza stampa lo stesso assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera. «Abbiamo il caso di una senzatetto ricoverato a Bergamo che può essere dimesso, - ha detto - ma è ancora in ospedale, dove occupa un preziosissimo posto letto. Casi come il suo sono i profili che potrebbero arrivare a Baggio». I letti di terapia intensiva sono infatti acqua nel deserto in queste settimane e non è che ve ne siano poi così tanti: sugli 827 letti presenti in Lombardia, più di un quarto (220) sono destinati a casi di virus e al momento quelli occupati sono 167. «Ma ne stiamo approntando altri», ha assicurato l'assessore regionale.

È stato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, sollecitato dalla Lombardia, a mettere a disposizione dei pazienti l'area di Baggio. In caso di ulteriori richieste delle autorità sarà resa disponibile la seconda struttura, a Linate, dell'Aeronautica, con 56 posti letto. Non solo strutture, perché a partire dai prossimi giorni saranno disponibili per l'emergenza in Lombardia anche 10 medici e 14 infermieri militari, che saliranno in poco tempo a 20 e 20, come ha spiegato sempre Gallera. Oggi intanto il ministro della Salute Roberto Speranza sarà a Milano per incontrare i vertici della Regione.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Marzo 2020, 05:01

