Bagarinaggio alla Scala un altro licenziamento

Rita VecchioE la lotta ai vampiri della Scala continua. Contro bagarinaggio e vendita illegali di biglietti.Scenario è il Teatro di Milano per eccellenza. Nei giorni scorsi, un altro licenziamento in biglietteria. Mentre il sindaco Giuseppe Sala e il sovrintendente Alexander Pereira sono stati costretti a incontrare i sindacati. Questo licenziamento si aggiunge alla lista degli altri due dipendenti cui la contestazione di essersi appropriati di biglietti e averli rivenduti era arrivata qualche mese fa, e in più - comunicano dalla Scala - ci sarebbe anche un dimissionario. Il totale è di quattro ritenuti fautori di illeciti: uno di loro, dopo il ricorso, in parte vinto perché non gli era stato riconosciuto il dolo, era stato rimborsato ma non reintegrato. Mentre il direttore delle vendite, ritenuto colluso, era stato demansionato e sostituito nell'incarico.Un tassello che si aggiunge a una serie di esposti in magistratura, indagini internazionali per fare luce sulla vendita illegale di biglietti. Una battaglia iniziata già da mesi in cui la Scala aveva proceduto anche a delle modifiche strutturali per attuare maggiore controllo: la biglietteria, che prima era dislocata sotto i portici di via dei Filodrammatici e nel sottopassaggio della metropolitana Duomo, è stata trasferita all'interno dello shop del Piermarini in largo Ghiringhelli, luogo sicuramente più direttamente controllabile e più vicino all'ingresso del Teatro. Il punto è che oggi in Italia rivendere i biglietti a prezzo maggiorato non costituisce reato. Si sempre più spazio l'idea del biglietto nominale come per le partite di calcio, mentre l'Agenzia delle Entrate pensa al 3D Secure per i biglietti acquistati online. Il tutto mentre ci si avvicina all'inaugurazione del 7 dicembre che quest'anno aprirà con Attila di Giuseppe Verdi diretto da Riccardo Chailly e per la regia di Davide Livermore.