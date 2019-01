Baby sitter sequestrata per farla prostituire

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Era partita dal Perù lasciando una figlia di 4 anni, era convinta che in Italia avrebbe lavorato come baby sitter a casa di una coppia con tre figli. Una volta arrivata a Milano, invece, la 24enne peruviana è stata minacciata e costretta a prostituirsi dai suoi datori di lavoro.Due giorni fa gli investigatori del commissariato Scalo Romana li hanno arrestati per sequestro di persona, sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione. Mergim Rexhaj, un albanese di 31 anni è finito in carcere. Alla compagna ecuadoriana di 30 sono stati concessi i domiciliari per occuparsi dei bambini di 4, 8 e 12 anni.La storia inizia nel marzo scorso, quando la peruviana è stata messa in contatto da una sua conoscente (all'oscuro delle intenzioni della coppia) per il lavoro. I due le hanno anche pagato il biglietto aereo, ma appena entrata nella loro casa in zona Barona hanno minacciato di fare del male a sua figlia attraverso contatti in Perù se non si fosse prostituita. La accompagnavano dai clienti agganciati tramite un sito di incontri su cui avevano caricato sue foto osé e la controllavano costantemente. A giugno, approfittando di una lite della coppia, la ragazza è riuscita a scappare e a chiedere aiuto alla polizia. Da allora è in una comunità protetta.(S.Gar.)