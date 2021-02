Azzurri protagonisti alla vigilia degli Australian Open a Melbourne. Ma la copertina è tutta per Jannik Sinner che ha vinto il derby tricolore con Stefano Travaglia nel torneo Atp 250 (il Great Ocean Road Open) sempre di Melbourne con il punteggio di 7-6 6-4. Non è andata altrettanto bene invece a Fabio Fognini e Matteo Berrettini, piegati nettamente nella finale di Atp Cup per nazioni dai titolati russi Andrei Rublev e Daniil Medvedev. Insieme con la decima vittoria di fila.

Sinner ha messo in bacheca il secondo titolo Atp in carriera, a 19 anni, in una settimana che l'ha visto protagonista di un vero tour de force. Uno sforzo impressionante, senza pause che continua; adesso infatti nel primo turno degli Australian Open il talento della Val Pusteria se la vedrà con l'ostico canadese Denis Shapovalov n.12 del mondo, che da diversi giorni è a riposo, dopo il ko in Atp Cup con la Serbia di Novak Djokovic. Un vantaggio non da poco contro l'azzurro, che grazie alla vittoria di ieri però scala 4 posizioni nella classifica mondiale, e sale al 32mo posto. Intanto, si gode il successo e sui social si dice «felicissimo per questo inizio di stagione». Da oggi agli Open d'Australia saranno 14 gli azzurri al via.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Febbraio 2021, 05:01

