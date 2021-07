Azzurri contesi da Regione e Comune

Regione e Comune pensano di fare la festa ai calciatori della Nazionale che hanno vinto gli Europei di calcio.

«Proporrò alla Giunta di premiare Gianluca Vialli nel 2022 con La Rosa Comuna». Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana facendo riferimento al capo delegazione degli Azzurri, cremonese di nascita, nella vittoriosa spedizione agli Europei. «Si tratta di un personaggio che è stato fondamentale in questa vittoria» ha aggiunto, spiegando il motivo per cui l'ex giocatore meriterebbe la massima onorificenza della Lombardia. «La vittoria dell'Italia è qualcosa di bellissimo, da sportivo di calcio, ma ancora prima da italiano, perché è anche la dimostrazione del nostro Paese ha la forza sempre, anche quando qualcuno non se lo si aspetta, di rispondere alle difficoltà».

Anche dal Comune si sta pensando di organizzare qualcosa per festeggiare la Nazionale di calcio vittoriosa. «Vediamo», riflette il sindaco Giuseppe Sala. «Si potrebbe fare qualcosa: adesso faranno anche un po' di vacanza, ma al ritorno si potrebbe chiedere ai giocatori che erano presenti di venire a Palazzo Marino».

Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Luglio 2021, 05:01

