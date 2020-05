Avvocati, ritorno negli studi ma con la mascherina

«In studio si entra muniti di mascherina e ci si lava subito le mani con detergenti specifici. La mascherina può essere tolta soltanto quando si è da soli nella propria stanza. In tutti gli altri casi occorre indossarla». È una delle 13 indicazioni contenute nelle linee guida pubblicate dall'Ordine degli avvocati di Milano per il riavvio oggi delle attività negli studi dei legali, dopo che, in base ad una precedente ordinanza della Region, gli avvocati, come gli altri professionisti, prima potevano recarsi negli studi solo per le attività urgenti ed improrogabili. L'Ordine ha, dunque, emanato le «indicazioni precauzionali di massima» per i componenti degli studi, tra cui, ad esempio, il fatto che «in ogni stanza dovrà essere sempre rispettata un'adeguata distanza fisica tra le persone, anche attraverso modalità di turnazione di presenze». E ancora: «Si invita a limitare al minor numero possibile l'organizzazione di riunioni fisiche (in studio o fuori studio)».

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Maggio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA