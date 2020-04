Aveva perso il lavoro e per questo ha minacciato di compiere «una strage alla guida di un'auto a noleggio» ma un agente della polizia locale è riuscito a calmarlo al telefono e ad evitare il peggio. È accaduto venerdì mattina quando un agente di quartiere al Comando Decentrato 8 ha ricevuto la telefonata disperata di un uomo italiano di 44 anni che era stato appena licenziato. Proseguendo la conversazione l'agente dal centralino è riuscito a farsi dare l'indirizzo e a inviare lì uno degli equipaggi dell'Unità Problemi del Territorio. Tranquillizzato dalle parole dell'agente l'uomo ha aperto la porta di casa ai vigili. E ha raccontato che al mattino era stato licenziato ed era terrorizzato di non poter dare da mangiare a moglie e figlio di nove anni. A casa è poi arrivato anche lo stesso agente che aveva ricevuto la chiamata e, insieme all'ufficiale presente, è riuscito a convincerlo a farsi visitare presso il Pronto Soccorso Psichiatrico dell'Ospedale Fatebenefratelli. La famiglia è stata messa in contatto con i servizi sociali. «Questa operazione ha permesso forse di evitare il peggio, ma sicuramente di prendere contatto con una famiglia in difficoltà che ora sarà anche inserita nel circuito delle spese a domicilio degli hub», ha commentato la vice sindaco e assessore alla Sicurezza, Anna Scavuzzo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Aprile 2020, 05:01

