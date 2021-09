Aveva parcheggiato nel box 6o chili di hascisc. Un 57enne senza precedenti è stato arrestato per detenzione e spaccio di stupefacenti a Cesano Boscone dai poliziotti del commissariato Lambrate, che gli hanno sequestrato 60 chili di droga tra hashish e marijuana.

L'uomo, ritenuto rifornitore di droga sulla piazza di Lambrate e delle zone vicino, era da tempo sotto controllo della polizia. Sabato è stato fermato a San Donato Milanese: in macchina aveva quattromila e un mazzo di chiavi con un telecomando. Gli accertamenti su uno dei due cellulari hanno fatto risalire fino al box di Cesano Boscone. I poliziotti si sono recati in quel luogo e, grazie al telecomando che aveva l'arrestato, sono entrati in uno stabile e hanno individuato il box nella disponibilità dell'uomo. In 42 buste sottovuoto era stoccata la marijuana, in tutto 37 chilogrammi; l'hascisc era in diversi per un totale di 23 chilogrammi. Il 57enne è stato arrestato e il giudice ha convalidato la detenzione.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Settembre 2021, 05:01

