Aveva 25 anni, il suo turno era iniziato da poco. Gabriele Di Guida, residente a Cavenago, è morto alle 9 di ieri schiacciato da una pressa nella ditta Silfa Metal Packaging di via Rossini, a Sulbiate (Monza e Brianza). La dinamica non è stata ancora chiarita dagli inquirenti. Dalla prima ricostruzione l'operaio si trovava accanto a una pressa meccanica quando è stato travolto dal macchinario, mentre un collega rimasto coinvolto ne è uscito miracolosamente illeso. Immediata la richiesta di soccorso dei colleghi ma le sue condizioni sono apparse disperate ai paramedici del 118: Di Guida è spirato sul posto. Due ore dopo due operai di 34 e 51 anni sono rimasti schiacciati da due pannelli di legno, vetro e alluminio in un'azienda artigianale a Barlassina: hanno subito contusioni alla schiena, alla nuca e alle gambe.

Di Guida è il terzo operaio morto dall'inizio del mese: il 3 aprile due lavoratori sono stati schiacciati da una lastra di metallo di 500 chili che si è staccata da una gru mentre montavano paratie di sicurezza lungo la linea ferroviaria di Pieve Emanuele. (S.Gar.)

riproduzione riservata ®

© RIPRODUZIONE RISERVATA