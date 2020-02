Aveva 21 anni il ragazzo trovato senza vita ieri mattina nei giardinetti di via Aquileia, vicino all'area giochi.

Il giovane era riverso a terra, senza segni di violenza, con accanto a sé alcune confezioni di medicinali. L'ipotesi più accreditata è il suicidio ma gli investigatori precisano che solo l'autopsia potrà chiarire le cause del decesso. Ci sono alcuni elementi che non tornano, almeno secondo il racconto della madre. La donna ha spiegato alla polizia che il figlio non aveva disturbi psichiatrici riconosciuti e neppure una patologia clinica accertata. Ha detto che negli ultimi tempi aveva manifestato uno stato depressivo che, a suo dire, avrebbe potuto essere anche ricondotto al fatto che i genitori si sono separati circa 10 anni fa.

La madre ha però escluso con fermezza che il ragazzo prendesse farmaci. È stato il primo quesito che si sono posti gli agenti trovando le scatole accanto al corpo giovane.

La madre lo ha visto l'ultima volta il pomeriggio di lunedì, le aveva detto che avrebbe dormito fuori casa ma non se da amici o da una persona in particolare. L'esame autoptico previsto per i prossimi giorni proverà a chiarire i punti oscuri della tragedia. (S.Gar.)

Mercoledì 5 Febbraio 2020, 05:01

